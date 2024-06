Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240610.1 Kiel: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Kiel (ots)

Am Freitagabend kam es in Schilksee zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen alkoholisierten Fahrzeugführer, welcher noch diverse weitere Verstöße beging. Das Polizeibezirksrevier hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Gegen 20:00 Uhr rief eine Zeugin die Polizei und meldete einen silberfarbenen Ford Mondeo mit schwedischen Kennzeichen, welcher die Fördestraße stadtauswärts in unsicherer Fahrweise und in starken Schlangenlinien geführt werde. In Höhe des Sportplatzes habe der Fahrzeugführer die Gegenfahrbahn befahren, sodass ein entgegenkommender, roter SUV der Marke VW eine Gefahrenbremsung habe einleiten und auf die Bankette habe ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß der Fahrzeuge zu verhindern. Die Beamten stellten das verursachende Fahrzeug in der Straße Langenfelde fest, der 58-Jährige Fahrzeugführer befand sich noch auf dem Fahrersitz. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die schwedischen Kennzeichen gehörten nicht zu dem Ford Mondeo. Das Fahrzeug verfügte weder über eine Zulassung noch über einen Versicherungsschutz.

Auf der Polizeidienststelle entnahm ein Polizeiarzt dem Tatverdächtigen eine Blutprobe. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauchs und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die den PKW zur Tatzeit beobachtet haben oder durch diesen gefährdet wurden. Insbesondere der oder die Fahrzeugführer/in in dem roten SUV wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0431 / 1601503 zu melden.

