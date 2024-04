Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Festnahme im Seehafen Rostock

Rostock (ots)

Ein 42-jähriger Rumäne wurde gestern Nachmittag am Seehafen Rostock festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Der Mann wurde bei der Überwachung des Einreiseverkehrs aus Dänemark in einem im internationalen Fernverkehr eingesetzten Bus festgestellt. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien ermittelten die Bundespolizisten, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Lübeck vom 07.02.2024 vorlag. Das Amtsgericht Lübeck hatte ihn wegen Unterschlagung zu einer Geldstrafe von insgesamt 900,- Euro (60 Tagessätze zu je 15,- Euro) verurteilt. Daneben sind noch ein Einziehungsbetrag in Höhe von 9.163,79 Euro sowie Verfahrenskosten in Höhe von 81,- Euro zu zahlen. Da er der Zahlung bisher nicht nachgekommen ist und auch diese vor Ort nicht entrichten konnte, muss er die nun 60-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell