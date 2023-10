POL-PDPS: Sachbeschädigung am steinernen Türrahmen

Pirmasens (ots) - Am Freitag um 15:30 Uhr befuhr eine 26-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem PKW die Virginia Avenue in Pirmasens und kam aufgrund von Müdigkeitserscheinungen nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dort einen in Längsaufstellung abgestellten Kleinwagen. An beiden PKW entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Der Verkehrsunfallverursacherin wurde die Weiterfahrt untersagt und der ...

