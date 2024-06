POL-KI: 240606.1 Kiel: Betrüger erbeuten hohen Bargeldbetrag und hochwertige Uhr

Laboe (ots) - In einigen sozialen Netzwerken verbreitet sich aktuell das Gerücht, es habe gestern in Laboe eine Bedrohungslage unter Einsatz eines Messers auf einer Fördefähre gegeben. Dem ist nicht so. An Bord befand sich ein Mann, der sich offenbar das Leben nehmen wollte. Zu einer konkreten Gefährdung von Passagieren, Besatzungsmitgliedern oder eingesetzten ...

