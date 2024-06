Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sechs berauschte Verkehrsteilnehmer

Erfurt (ots)

Die Polizei stoppte in der Nacht von Freitag auf Samstag sechs berauschte Verkehrsteilnehmer. Den Anfang machte ein 51-jähriger Fahrradfahrer, auf den die Beamten in der Erfurter Krämpfervorstadt aufmerksam wurden. Ein anschließender Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von 1,83 Promille.

Es folgten zwei E-Scooterfahrer im Erfurter Stadtteil Daberstedt und in der Löberstraße, die durch ihre unsichere Fahrweise auffielen. Ein Atemalkoholtest ergab bei einem 24-jährigen einen Wert von 1,29 Promille und bei einem 19-jährigen einen Wert von 0,51 Promille.

In der Nacht folgten dann noch zwei berauschte Autofahrer. Zuerst ein 41-jähriger in der Rathenaustraße mit auffälliger Fahrweise. Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,65 Promille. Der zweite Fahrer fiel in der Weimarischen Straße durch seine rasante Fahrweise auf. Der Fahrer erreichte beim Atemalkoholtest einen stolzen Wert von 1,78 Promille. Weiterhin gab er zu vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert zu haben. Im weiteren Verlauf stellte sich dann noch heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Sein 19-jähriger Beifahrer, der eigentliche Halter des Fahrzeuges, begab sich anschließend selbst mit seinem Fahrzeug zur Polizeidienststelle, um dort seinen Freund von der Blutentnahme abzuholen. Auch er wurde daraufhin zum Atemalkoholtest gebeten. Dieser ergab bei dem, noch in der Probezeit befindlichen, Fahrer einen Wert von 0,39 Promille.

Entsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Strafanzeigen wurden gefertigt.(TTS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell