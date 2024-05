POL-NI: Haßbergen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Nienburg (ots) - (Thi) Am Sonntag den 05.05.2024 wurde in Stadthagen am Bahnhof ein E-Scooter entwendet. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 9:10 Uhr und 21:15 Uhr. Bei dem E-Scooter handelt es sich um einen Ninebot MAX G30 D im Wert von ca. 500 Euro. Die 19-jährige Geschädigte aus Stadthagen erstattete Anzeige bei der Polizei. Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der ...

mehr