Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sekundenschlaf führt zu einem Verkehrsunfall

Bückeburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafes ist am Samstag gegen 23.45 Uhr ein 18jähriger Autofahrer mit seinem Pkw Opel auf der Bergdorfer Straße in Bückeburg von der Straße abgekommen und in das Buschwerk eines angrenzenden Privatgrundstücks geraten, wobei der Pkw seitlich liegend zum Stehen kam.

Der Bückeburger befuhr mit seinem Pkw Opel die Bergdorfer Straße und ist nach eigenen Angaben für einen kurzen Moment am Steuer eingeschlafen.

Das Fahrzeug steuerte auf die Gegenfahrbahn und wurde von dem 18jährigen nach dem Aufwachen schlagartig nach rechts gelenkt. Dennoch überfuhr der Pkw den Gehweg und kippte anschließend in die Hecke eines Privatgrundstücks.

Der Autofahrer und sein 17jähriger Beifahrer aus Minden konnten aus dem Seitenfenster des Pkw unverletzt heraussteigen.

Dem 18jährigen ist auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bückeburg eine Blutprobe entnommen worden, weil körperliche Anzeichen vorhanden waren, die auf eine mögliche Drogenbeeinflussung hindeuten könnten. Einen Drogenvortest lehnte der Bückeburger ab.

Das verunfallte Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Am Zaun und dem Buschwerk des Privatgrundstücks entstanden Sachschäden. Abgerissene Kunststoffteile von der Fahrzeugkarosserie befanden sich auf dem Rasen des Grundstücks.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Tatverdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen den 18jährigen Autofahrer eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell