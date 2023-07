LPI-EF: Anhänger gestohlen

Erfurt (ots) - Am frühen Freitagmorgen schlugen Diebe in einem Rohbau in Kerspleben zu. Bauarbeiter stellten bei Arbeitsbeginn in dem Einfamilienhaus das Fehlen von Baumaschinen, Werkzeugen und Baumaterialien fest. Der Wert der gestohlenen Beute beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Die Polizei geht aktuell Zeugenhinweisen zu den Dieben nach und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

