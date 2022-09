Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Bühl (ots)

Gestern Abend gegen 22 Uhr soll es zunächst im Stadtgebiet in Bühl zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 39-jährigen marokkanischen und einem 17-jährigen deutschen Staatsangehörigen gekommen sein. Die Streitigkeiten verlagerten sich im weiteren Verlauf vor einen Schnellimbiss im Bahnhof in Bühl, wo der 39-Jährige den 17-Jährigen mit einem Messer leicht am Oberkörper verletzt haben soll. Als der Besitzer des Schnellimbiss dem 17-Jährigen zu Hilfe kam, soll er vom 39-Jährigen mit einer Glasflasche attackiert und am Kopf verletzt worden sein. Nachdem der polizeibekannte marokkanische Staatsangehörige dann im Anschluss im Imbiss randalierte, wurde er von einer Streife der Landespolizei festgenommen und der Bundespolizei übergeben, welche die Ermittlungen aufgenommen hat.

