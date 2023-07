Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 21-Jähriger verletzt

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Montag wurde ein 21-Jähriger von mehreren Tätern verletzt. Der Mann hatte sich in Erfurt in einer Bar am Juri-Gagarin-Ring aufgehalten. Als er allerdings aus dem Lokal verwiesen wurde, erhielt er von einem Mann überraschend einen Faustschlag. Vor der Bar sollen dann neun zum Teil unbekannte Personen u. a. mit einer Latte auf ihn eingeschlagen haben. Der 21-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell