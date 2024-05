POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Diebstahl von E-Scooter

Heuerßen (ots) - (rie) Am Sonntag, 05.05., gegen 05:50 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle ein Verkehrsunfall mit einem überschlagenen PKW in Heuerßen, Am Lohhof, gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache kam eine 43-Jährige mit ihrem Opel Corsa in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich der PKW und kam in einem Rapsfeld zum Stehen. Die 43-Jährige blieb unverletzt, der PKW musste abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: ...

