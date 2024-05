Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 67-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Olpe (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer hat sich am Donnerstag (2. Mai) gegen 12:20 Uhr in dem Kreisverkehr "Am Bratzkopf / Stellwerkstraße" ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 67-Jähriger mit seinem Krad den Kreisverkehr. Zeitgleich wollte ein 18-jähriger Autofahrer von der Stellwerkstraße kommend in den Kreisverkehr einfahren. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 67-Jährige sein Motorrad ab und wich zur Seite aus. Dabei verlor er die Kontrolle und stürzte. Der Motorradfahrer verletzte sich leicht. An dem Krad entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

