POL-OE: 34-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt

Attendorn (ots) - In der Nacht zum 1. Mai haben Zeugen der Polizei einen Einbruch in eine Werkstatt in der Straße "Am Eckenbach" gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Unbekannten zunächst auf das Firmengelände und drangen anschließend in die Räume der Werkstatt ein. Sie versuchten, mehrere Motorräder zu entwenden. Die unbekannten Täter flüchteten schließlich fußläufig. Bei einer eingeleiteten Fahndung gelang es einer Streifenwagenbesatzung, ...

mehr