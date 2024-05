Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Werkstatt

Attendorn (ots)

In der Nacht zum 1. Mai haben Zeugen der Polizei einen Einbruch in eine Werkstatt in der Straße "Am Eckenbach" gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Unbekannten zunächst auf das Firmengelände und drangen anschließend in die Räume der Werkstatt ein. Sie versuchten, mehrere Motorräder zu entwenden. Die unbekannten Täter flüchteten schließlich fußläufig. Bei einer eingeleiteten Fahndung gelang es einer Streifenwagenbesatzung, zwei Tatverdächtige im Alter von 15 und 19 Jahren anzutreffen. Ob diese für die Tat verantwortlich sind, ist derzeit Teil der Ermittlungen. Diese übernahm die Kriminalpolizei.

Im unmittelbaren Nahbereich konnten die Beamten ein entwendetes Motorrad sowie der Tat zuzuordnende Gegenstände auffinden. Zudem konnte an dem Gebäude der Werkstatt ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro festgestellt werden. Die Polizei war mit verstärkten Kräften sowie einem Diensthundeführer im Einsatz.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell