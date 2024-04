Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 57-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Attendorn (ots)

Am Montag (29. April) hat sich gegen 07:20 Uhr an der Kreuzung "Hansastraße / Kampstraße" ein Auffahrunfall ereignet. Dabei befuhr eine 57-jährige Autofahrerin die Windhauser Straße in Richtung Krankenhaus. Ihr folgte ein 30-jähriger Pkw-Fahrer. In Höhe der Kreuzung musste die Fahrzeugführerin verkehrsbedingt ihren Pkw abbremsen. Dies realisierte der folgende Autofahrer zu spät und fuhr mit seinem Wagen auf den stehenden Pkw auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 57-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im jeweils vierstelligen Eurobereich.

