POL-OE: 22-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Lennestadt (ots) - Ein Fahrradunfall hat sich am Montag (29. April) gegen 16:45 Uhr auf der Siciliastraße in Meggen ereignet. Dabei befuhr ein 15-Jähriger die Straße bergab mit seinem Pedelec und stürzte aus ungeklärter Ursache. Er kam leicht verletzt mit einem Rettungswagen in eine Kinderklinik. An dem E-Bike entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe ...

