Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vorsicht beim Kauf von Tickets im Internet

Olpe (ots)

Onlinebetrug ist vielfältig und findet auf verschiedenen Plattformen statt. Eine beliebte Betrugsmasche ist der Verkauf von begehrten Fußball- oder Konzerttickets. So erstatteten auch an diesem Wochenende gleich zwei Geschädigte Anzeige, da sie auf dem "Marketplace" von Facebook begehrte Karten kaufen wollten. In beiden Fällen wollten die Personen Tickets für begehrte Fußballspiele erwerben und vereinbarten mit den Verkäufern einen Preis von 300 Euro. Beide überwiesen das Geld per Echtzeit-Überweisung an die Verkäufer, jedoch kam es nach der getätigten Überweisung zu Unstimmigkeiten mit dem Anbieter und der Kontakt brach ab. Die Geschädigten im Alter von 25 und 35 Jahren suchten daraufhin die Polizeiwache auf und erstatteten Anzeige.

Vor allem vor dem Hintergrund der anstehenden Europameisterschaft weist die Polizei daraufhin, dass im Internet eine Vielzahl von sogenannten "Fake-Angeboten" existiert. Häufig bieten Kriminelle für besonders begehrte Veranstaltungen Karten auf gängigen Online-Portalen (wie "kleinanzeigen", "eBay", "Facebook-Marketplace" etc.) an. Nach der ersten Kontaktaufnahme verlangen die Betrüger dann eine Überweisung über die PayPal-Funktion "Freunde und Familie" oder eine Echtzeitüberweisung. In beiden Fällen besteht kein Käuferschutz. Nach getätigter Zahlung warten die Käufer dann vergeblich auf die Karten. Häufig verschwinden die Anzeigen sofort und ein erneuter Kontakt ist nicht mehr möglich.

Die Polizei rät daher, Karten immer auf offiziellen Ticketbörsen zu kaufen oder alternativ Bezahlungsmöglichkeiten zu nutzen, bei denen ein Käuferschutz gilt. Dies können zum Beispiel die Bezahlfunktion von "kleinanzeigen" oder die Option bei PayPal "Geld senden für Waren und Dienstleistungen" sein.

Weitere Informationen zum sicheren Online-Einkauf finden Interessierte hier: https://olpe.polizei.nrw/presse/internetbetrug-ist-vielfaeltig.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell