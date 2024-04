Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer

Wenden (ots)

Am Samstag (27. April) haben Polizeibeamte gegen 00:50 Uhr einen Autofahrer auf der Koblenzer Straße in Gerlingen im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Dabei kam der Verdacht auf, dass der Mann vor Fahrantritt Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Nur kurze Zeit später fiel den Beamten ein weiterer Autofahrer auf. Sie hielten den 35-jährigen Fahrzeugführer auf der Kreuztaler Straße an. Auch in diesem Fall ergaben sich deutliche Anzeichen auf einen Alkoholkonsum, jedoch verweigerte der Fahrer die Durchführung eines Atemalkoholtestes. In beiden Fällen wurden die Männer zur Blutprobenentnahme in die Polizeiwache gebracht. Die Weiterfahrten wurden untersagt und entsprechende Anzeigen geschrieben.

