Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: In einem Lebensmittelgeschäft in der Ziegeleistraße hat sich am Donnerstag (25. April) gegen 13 Uhr ein Diebstahl einer Geldbörse ereignet.

In einem Lebensmittelgeschäft in der Ziegeleistraße hat sich am Donnerstag (25. April) gegen 13 Uhr ein Diebstahl einer Geldbörse ereignet. Eine 81-jährige Frau wurde von einer anderen Frau beim Einkaufen angesprochen. Die Unbekannte wollte wissen, wo sich bestimmte Lebensmittel befinden würden. Diesen Moment der Ablenkung nutzte vermutlich eine zweite Frau, um die Geldbörse aus der Handtasche der Seniorin zu stehlen. Erst im Nachgang bemerkte die 81-Jährige, dass ihr Portemonnaie mitsamt des Bargeld, Geldkarten und Ausweisdokumenten gestohlen wurde.

Die Geschädigte beschrieb die Täterinnen wie folgt:

Erste Person:

- Größe: ca. 165 cm - Alter: ca. 30 - 35 Jahre alt - Aussehen: schlank, gepflegt, gebräunten Teint, dunkle Augen, dunkelbraune schulterlange Haare - Sprache: gebrochenes Deutschsprach gebrochenes deutsch - Bekleidung: braun-goldene Steppjacke

Zweite Person:

- Größe: ca. 170 cm - Alter: ca. 30 - 35 Jahre alt - Aussehen: gebräunter Teint, schlank, dunkelbraunes halblanges Haar

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Die Polizei kennt die Methoden von Taschendieben. Diese und weitere Ablenkungstricks nutzen Täter gerne, um Geldbörsen, Bargeld und andere Wertgegenstände zu stehlen. Oft sind dabei die Täter nicht alleine und gehen arbeitsteilig vor: Einer lenkt das Opfer ab, während der zweite unbemerkt in die Handtasche greift. Sie nutzen bevorzugt Örtlichkeiten, wo es zum Gedränge kommt, z. B. beim Anstehen an der Kasse, im Bus oder auch auf Märkten. Manchmal täuschen sie auch Notlagen vor, um an die Hilfsbereitschaft der Opfer zu appellieren und nutzen die damit verbundene Unaufmerksamkeit der Personen aus.

Wer sich der verschiedenen Tatbegehungsweisen von Taschendieben und der damit einhergehenden Gefahrensituationen bewusst ist, kann sich schützen. Die Polizei rät, zum Beispiel die Handtasche immer verschlossen und eng am Körper zu tragen. Besonders empfehlenswert ist es, Geldkarten und weitere Dokumente unter der Oberbekleidung zu tragen. Weitere Tipps zum Thema finden Interessierte im Internet unter https://polizei.nrw/sites/default/files/2016-11/LKA_PraevTipp_Taschendiebstahl_0.pdf.

