POL-OE: Baustellen-WC entwendet

Olpe (ots) - Am Mittwoch (24.04.2024) kam es im Olper Stadtgebiet zu einem Diebstahl von Schmuck aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Gegen 12:50 Uhr hatte ein Unbekannter in der Kurfürst-Heinrich-Straße an der Wohnung einer 85-Jährigen geklingelt. Die Frau öffnete die Tür und ließ den Mann in ihre Wohnung, nachdem er sich als vermeintlicher Handwerker vorgestellt hatte. Er gab an, dass aufgrund von ...

