Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Streitigkeit am Bahnhof Altenhundem

Altenhundem (ots)

Gestern Abend (23. April) hat sich gegen 20 Uhr auf der Hundemstraße in Altenhundem im Bereich des Bahnhofs ein Körperverletzungsdelikt ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zunächst zwischen einem 29-Jährigen und einem 24-Jährigen zu einem Wortgefecht, welches schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Dabei wurden beide Kontrahenten leicht verletzt. Die beiden Männer wurden zum Sachverhalt befragt und anschließend vor Ort entlassen. Die Polizei war zur Sachverhaltsklärung mit verstärkten Einsatzkräften am Einsatzort, da Informationen zuvor auch auf die Verwendung eines Messers hindeuteten. Dies konnte letztlich jedoch nicht bestätigt werden. Hintergrund dürften nach derzeitigem Erkenntnisstand offenbar Geldstreitigkeiten unter Bekannten gewesen sein. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige. Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei dauern an. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

