POL-OE: Verdacht: 25-Jähriger unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer

Kirchhundem (ots) - Ein Alleinunfall eines 19-jährigen Motorradfahrers hat sich am Sonntag (21. April) gegen 20:05 Uhr auf der L 711 ereignet. Dabei befuhr der junge Fahrer mit seinem Krad die Landstraße in Richtung Rahrbach. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers verlor er die Kontrolle über das Zweirad und stürzte. Er zog sich schwere Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Motorrad ...

mehr