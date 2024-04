Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Attendorn (ots)

Ein Auffahrunfall hat sich am Freitag (19. April) gegen 13:20 Uhr auf der L 539 in Petersburg ereignet. Dabei befuhr eine 26-Jährige mit ihrem Pkw die Landstraße in Richtung Neu-Listernohl. Zu diesem Zeitpunkt staute sich der Verkehr und die Fahrzeuge bewegten sich im "Stop-and-Go"-Modus. Als die 26-Jährige wiederanfuhr, fuhr sie auf den verkehrsbedingt wartenden Wagen einer 66-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß wurde ihr Auto in den ebenfalls stehenden Pkw eines 48-Jährigen geschoben. Bei dem Unfall wurde die 66-Jährige leicht verletzt. Zudem brachte ein Rettungswagen den 48-jährigen Autofahrer in ein Krankenhaus. An allen Fahrzeugen entstanden Sachschäden im dreistelligen Eurobereich.

