Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Postfiliale

Lennestadt (ots)

In der Albrecht-Dürer-Straße in Meggen sind unbekannte Täter am Montag (22. April) gegen 01:50 Uhr in eine Postfiliale eingedrungen. Anwohner hörten mehrere laute "Knallgeräusche" und alarmierten die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten konnten diese feststellen, dass die Eingangstür sowie im Geschäftsinneren eine weitere Tür beschädigt waren. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Weitere Erkenntnisse konnten in der Nacht nicht erlangt werden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren vor Ort. An dem Gebäude entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell