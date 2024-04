POL-OE: Verdacht: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Kreis Olpe (ots) - Am Dienstag (16. April) hat ein 71-Jähriger bei der Kreispolizeibehörde Olpe wegen eines Computerbetrugs Anzeige erstattet. Der Mann kaufte einen sogenannten "AppleAiBot", welcher unter anderem zum Aktienhandel mit Kryptowährung benutzt wird. Nachdem die in England sitzende Tradinggesellschaft ihn telefonisch kontaktierte, zahlte der Mann Geld in die Wertanlage ein. Als er um eine Auszahlung bat, ...

