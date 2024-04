POL-OE: Vorsicht bei Geldanlagen im Internet

Lennestadt (ots) - In der Nacht von Montag (15. April) auf Dienstag (16. April) sind bisher unbekannte Täter in ein Ladenlokal in der Ladestraße in Grevenbrück eingedrungen. Im Geschäft räumten sie Regale aus und warfen Waren zu Boden. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Diese übernahm die Kriminalpolizei. Es entstand Sachschaden im mindestens dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer ...

mehr