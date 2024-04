POL-OE: E-Scooter-Fahrer ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs

Kreis Olpe (ots) - Die ersten Sonnenstrahlen wirken auf Fahrradliebhaber verlockend. Doch leider auch auf Fahrraddiebe. So meldeten am Montag (15. April) zwei Personen der Polizei Olpe, dass ihre Pedelecs gestohlen wurden. In einem Fall stellte ein 72-Jähriger sein hochwertiges E-Bike gegen 08:45 Uhr in der Straße "Am Hohenlohe" in Kirchhundem ab und sicherte dieses mit zwei Schlössern. Als er von seinem Spaziergang ...

