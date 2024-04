POL-OE: Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Lennestadt (ots) - In eine Lagerhalle in der Lennestraße in Altenhundem sind unbekannte Täter in der Zeit von Freitag (12. April, 20 Uhr) bis Samstag (13. April, 7 Uhr) eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand beschädigten die Unbekannten eine Tür und gelangten so in die Lagerhalle. Im Inneren zerstörten sie einen Sicherungskasten. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit unklar. An dem Gebäude entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. ...

