Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Kinder-, Jugend- und Kulturhaus und Schwimmbadgelände

Finnentrop (ots)

Unbekannte Täter sind in dem Zeitraum von Freitag (12. April, 22:30 Uhr) bis Samstag (13. April, 09:15 Uhr) in das Kinder-, Jugend- und Kulturhaus in der Straße "Am Markt" eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten sie ein Fenster auf und verschafften sich Zutritt zum Gebäude. Im Inneren beschädigten sie mehrere Türen, um die weiteren Räume zu betreten. Als Diebesgut nahmen sie Bargeld mit. Zudem entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

In dem gleichen Tatzeitraum brachen Unbekannte in die Außenanlage des Freizeitbads "Finto", ebenfalls in der Straße "Am Markt", ein. Dort beschädigten sie einen im Außenbereich stehenden Geräteschuppen. Ob etwas daraus entwendet wurde, ist derzeit unklar. An dem Häuschen entstand Sachschaden im zweistelligen Eurobereich.

Ob beide Taten in einem Zusammenhang stehen, ist unklar und Teil der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

