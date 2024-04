Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall in Bruchhausen

Lennestadt (ots)

Am Donnerstag (11.04.2024) kam es um 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B55 in Höhe des Abzweigs "Jäckelchen". Der 16-jährige Fahrer eines Motorrollers war aus dem Abzweig in die B55 eingebogen und dort mit dem PKW einer 52-Jährigen zusammengestoßen. Durch die Kollision wurde der 16-Jährige schwer verletzt. Sein 23-jähriger Beifahrer und die Autofahrerin wurden leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde die B55 zum Teil in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich und beide Fahrzeuge wurden durch ein Unternehmen abgeschleppt.

