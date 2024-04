Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vier Fahrzeuge brennen auf Betriebsgelände

Finnentrop (ots)

Feuerwehr und Polizei rückten in der Nacht zu Mittwoch zu einem Betriebsgelände in der Straße "Am Lennedamm" aus. Neben einer Werkshalle waren gegen 01:15 Uhr insgesamt vier nebeneinander abgestellte Fahrzeuge in Brand geraten. Bei den Kraftfahrzeugen handelte es sich um teilweise schon längere Zeit abgestellte und nicht mehr zugelassene Autos. Wie das Feuer ausbrechen konnte ist derzeit noch unbekannt und Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Eurobereich.

