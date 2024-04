Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer schwer verletzt

Kirchhundem (ots)

Am Mittwochabend (10.04.2024) kam es gegen 21:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B517. Ein 28-jähriger Motorradfahrer hatte in Höhe der Ortslage Heidschott in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Leitplanke. Der Mann wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt liegt die Schadenshöhe im mittleren bis oberen vierstelligen Eurobereich. Die B517 wurde während der Unfallaufnahme zeitweise für beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

