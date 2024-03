Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Trickdiebstahl- Angebliche Katze unterm Fahrzeug

Wetter (ots)

Eine angebliche Katze unter ihrem Fahrzeug lenkte eine 77-jährige Wetteranerin so ab, dass es im Anschluss zu einem Diebstahl aus ihrem Pkw kam. Am 27.03.2024, gegen 12:00 Uhr, wurde die Geschädigte auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße Schöllinger Feld angesprochen. Sie hatte gerade ihr Fahrzeug beladen und ihre Handtasche auf der Beifahrerseite abgestellt. Eine männliche Person kam an ihr Fahrzeug und sprach sie auf eine angebliche Katze an, welche wohl unter ihrem Fahrzeug sitzen würde. Die Wetteranerin schaute nach, konnte jedoch keine Katze erkennen. In dieser Zeit entwendete eine unbekannte Person die Geldbörse aus der Handtasche und entfernte sich in unbekannte Richtung. In der Geldbörse befand sich ein geringer Bargeldbetrag und persönliche Dokumente.

Die augenscheinlich männliche Person konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca.60 Jahre alt - ca. 160 cm groß - südländischer Phänotyp - Kinnbart - dunkle Cappy - dunkelbrauner Mantel - sprach gebrochen deutsche Sprache

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02336-9166-6000 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell