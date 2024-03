Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Betrug Lottogewinn- 82-Jähriger überweist Geld nach Spanien

Hattingen (ots)

Ein 82-jähriger Hattinger glaubte an den großen Lottogewinn. In einer E-Mail vom 12.03.2024 versprachen ihm unbekannte Täter einen Lottogewinn von über 4,5 Millionen Euro. Dazu müsse er jedoch vorab einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag überweisen. Dieses tat er am 16.03.2024 auf ein spanisches Konto. Einige Tage später verlangten die Täter einen erneuten niedrigen fünfstelligen Geldbetrag für die Bereitstellung des Gewinns. Diese Überweisung tätigte der 82-Jährige nicht mehr und informierte die Polizei. Es stellte sich heraus, dass er Opfer von Betrügern geworden war. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Um kein Opfer dieser Betrugsmasche zu werden, rät die Polizei:

- Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie an keinem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! - Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (Vorwahlen wie 0900-, 0180-, 0137-). - Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon und weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück. - Geben Sie niemals persönliche Informationen wie Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches an Unbekannte. - Wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

