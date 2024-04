Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrraddiebstähle in Kirchhundem und Attendorn

Kreis Olpe (ots)

Die ersten Sonnenstrahlen wirken auf Fahrradliebhaber verlockend. Doch leider auch auf Fahrraddiebe. So meldeten am Montag (15. April) zwei Personen der Polizei Olpe, dass ihre Pedelecs gestohlen wurden.

In einem Fall stellte ein 72-Jähriger sein hochwertiges E-Bike gegen 08:45 Uhr in der Straße "Am Hohenlohe" in Kirchhundem ab und sicherte dieses mit zwei Schlössern. Als er von seinem Spaziergang zurückkehrte, stellte er den Diebstahl des Pedelecs samt der Schlösser fest. Bei dem E-Bike handelte es sich um ein grau-schwarzes Rad der Marke Flyer, Modell: UpStreet, das einen Wert von mehr als 4000 Euro hatte.

In einem weiteren Fall erstattete ein 68-Jähriger Anzeige. Er hatte am Montag (15. April) zwischen 11:30 Uhr und 12:45 Uhr mit einem Wohnmobil auf einem Parkplatz in Höhe Kraghammersattel geparkt. Auf dem dazugehörigen Fahrradträger hatte er zwei Pedelecs geladen. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die Fahrräder entwendet wurden. Bei den Pedelecs handelte es sich um zwei dunkelgraue E-Bikes der Marke Kettler im Wert von jeweils 2.800 Euro.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Um Fahrraddieben die Wegnahme möglichst schwierig zu gestalten, sollten Fahrradbesitzende ihr Rad gegen Diebstahl "richtig" sichern. Informationen erhalten Interessierte dazu auf der Internetseite unter dem Link https://polizei.nrw/artikel/die-fahrradsaison-beginnt-so-schuetzen-sie-ihr-rad-vor-diebstahl.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell