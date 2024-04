Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Verkehrsunfall gesucht

Olpe (ots)

Am Montagmorgen (15. April) hat sich gegen 7 Uhr in Höhe der Olper Volksbank in der Martinstraße ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin ereignet. Dabei wollte die 49-Jährige den dort befindlichen Fußgängerüberweg in Richtung Sparkasse queren. Aus Richtung der Innenstadt befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Straße in Richtung Lütringhausen. Beim Betreten des Fußgängerüberwegs kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und der Frau. Diese stürzte und verletzte sich. Der Fahrzeugführer hielt an und fragte die Geschädigte, ob es ihr gut gehen würde. Nachdem die Frau mehrfach betonte, dass alles in Ordnung sei, entfernte sich der Mann von der Unfallstelle. Da die Geschädigte leicht verletzt war, meldete sie den Unfall anschließend der Polizei.

Das Verkehrskommissariat Olpe sucht jetzt den unbekannten Fahrzeugführer. Bei dem Fahrzeug soll es sich um eine Lkw-Art, ähnlich eines Pritschenwagens, in orange handeln. Der Fahrer war ein Mann mittleren Alters (40 bis 60 Jahre) und hatte ein eher südländisches Aussehen. Zudem gab es einen Zeugen, der einen grauen VW Golf, fuhr.

Das Verkehrskommissariat bittet den Zeugen sowie den Unfallverursacher sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-4100 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell