Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrschülerin nach Unfall mit Motorrad schwer verletzt

Olpe (ots)

Am Donnerstag (18.04.2024) kam es um 09:18 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B54 im Bereich Stachelau. Eine 57-jährige Fahrschülerin hatte im Rahmen ihrer Fahrausbildung vor der Fahrschullehrerin mit dem Motorrad die B54 aus Richtung Olpe kommend befahren. In Höhe des Abzweigs der L711 verlor die 57-Jährige beim Abbiegen die Kontrolle über ihr Zweirad. Sie prallte gegen eine Leitplanke und verletzte sich dabei schwer. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An Motorrad und Leitplanke entstand insgesamt ein Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

