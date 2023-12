Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Abschlussmeldung: Polizeieinsatz im Zusammenhang einer Abschiebemaßnahme

Schwerin (ots)

Im Rahmen einer geplanten Abschiebemaßnahme kam es am heutigen Morgen gegen 07:45 Uhr während eines polizeilichen Einsatzes zu einer Gefährdungslage in der Ziolkowskistraße in Schwerin. Eine weibliche Person hat durch Androhung von Gewalt gegen sich und ihre Kinder versucht, die Maßnahmen zu vereiteln. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten die Lage vor Ort beruhigen. Die angeforderten Spezialeinheiten der Landespolizei M-V wirkten weiterhin deeskalierend auf die Frau ein. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Zugriff der Polizei aufgrund einer Notsituation in der Wohnung. Hier hielten sich sechs Personen auf, darunter die 47-jährige Mutter, der 49-jährige Vater, zwei erwachsene Söhne im Alter von 22 und 18 Jahren, sowie ein 10-jähriger Sohn und eine 13-jährige Tochter. Alle Personen besitzen nach geprüften Erkenntnissen die afghanische Staatsangehörigkeit. Die 47-jährige Mutter wurde vorläufig festgenommen, der 22-jährige Mann wurde vor Ort in medizinische Behandlung gegeben. Die weiteren Personen wurden zunächst aus der Wohnung herausbegleitet. Bei der Durchsuchung aller Personen wurden bei der Mutter, dem 22-jährigen Sohn und der Tochter Messer versteckt am Körper gefunden. Der 22-jährige Mann hat sich gemäß der bisherigen Erkenntnissen in der Wohnung vor dem Zugriff der Polizei selbst verletzt. Die 47-jährige Mutter befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Beide Personen werden aktuell weiter medizinisch betreut. Gegen die 47-jährige Mutter wurden Strafverfahren wegen Bedrohung und Nötigung eingeleitet. Weitere Personen oder Einsatzkräfte wurden nicht verletzt.

