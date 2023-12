POL-SN: Ergänzungsmeldung: Polizeieinsatz im Zusammenhang einer Abschiebmaßnahme

Schwerin (ots) - Im Zusammenhang einer geplanten Abschiebemaßnahme kommt es aktuell zu einem Polizeieinsatz in der Ziolkowskistraße in Schwerin. Die Polizei ist mit mehreren Kräften vor Ort. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Schwerin Pressestelle Juliane Zgonine Telefon: 0385/5180-3004 E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de ...

mehr