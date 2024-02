Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 91 Jahre alte Fußgängerin nach Unfall verstorben

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (09.02.2024) ereignete sich kurz nach 18.00 Uhr in der Großingersheimer Straße in Bietigheim-Bissingen ein schwerer Unfall. Eine 91 Jahre alte Fußgängerin wollte im Kreuzungsbereich mit der Friedrich-Ebert-Straße und der Moltkestraße die Großingersheimer Straße überqueren. Gemäß den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen betrat sie die Fahrbahn, obwohl die vorhandene Fußgängerampel Rot zeigte. Eine 58-jährige Renault-Lenkerin befuhr gleichzeitig die Großingersheimer Straße ortsauswärts. Bei Grün fuhr die Frau in die Kreuzung ein, wobei ihr PKW mit der Fußgängerin kollidierte. Diese wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Die 91-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag sie am Montagabend (12.02.2024) ihren schweren Verletzungen. Am nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

