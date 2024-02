Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: schwer verletzter 60-jähriger Mann aufgefunden

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, sucht dringend weitere Zeugen, die Hinweise zu einem 60 Jahre alten Mann geben können, der am Samstag (10.02.2024) gegen 23.25 Uhr schwer verletzt in der Möglinger Straße aufgefunden wurde. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen wurde der 60-Jährige von einem PKW-Lenker auf der Straße liegend aufgefunden. Der schwer verletzte Mann war zunächst nicht ansprechbar. Durch den Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Derzeit ist noch unklar, wie es zu den Verletzungen gekommen ist.

