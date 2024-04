Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Unfallflucht gesucht

Olpe (ots)

Das Verkehrskommissariat in Olpe ermittelt im Zusammenhang mit einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch (17.04.2024) in Olpe ereignet hat. In der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr wurde in der Bilsteiner Straße in unmittelbarer Nähe zu einem Fachgeschäft für Raumausstattung eine Straßenlaterne beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug muss nach derzeitigem Kenntnisstand vermutlich beim Rangieren den nicht unerheblichen Schaden an der Laterne verursacht haben. Immerhin entstand eine Beschädigung im drei- bis vierstelligen Eurobereich. Hinweise nehmen die ermittelnden Beamten unter der Tel.-Nr. 02761 9269-4100 entgegen.

