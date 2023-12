Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Spanier mit 2,04 Kilogramm Kokain auf der Bundesautobahn A 3 in Rees fest

Bild-Infos

Download

Kleve - Rees (ots)

Einen 33-jährigen Spanier überprüfte die Bundespolizei am Samstagvormittag, 9. Dezember 2023 um 09:30 Uhr, auf der Bundesautobahn A 3 am Rastplatz Millingen nach der Einreise aus den Niederlanden als Fahrer eines Mazda 3 mit belgischer Zulassung. Hierbei legte der Reisende den Beamten seine gültige spanische Identitätskarte vor. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden im Fahrzeug auf dem Beifahrersitz unter einer Jacke zwei Pakete Kokain mit einem Gesamtgewicht von 2,04 Kilogramm Kokain aufgefunden und sichergestellt. Der Beschuldigte wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wurde der Beschuldigte dem Zollfahndungsamt Essen zur weiteren Sachbearbeitung übergeben. Der Spanier befindet sich auf richterliche Anordnung in Untersuchungshaft. Der Straßenverkaufswert der Drogen liegt bei 148.700 EUR.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell