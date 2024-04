Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugin meldet Unfallflucht der Polizei

Finnentrop (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht hat sich am Freitag (19. April) gegen 11:45 Uhr in Höhe des Kreisverkehrs "Kopernikusstraße / Serkenroder Straße" ereignet. Dabei beobachtete eine Zeugin, wie ein 81-jähriger Pkw-Fahrer in den Kreisverkehr einfuhr, von der Fahrbahn abkam und ein Verkehrszeichen beschädigte. Anschließend entfernte sich der Autofahrer von der Unfallörtlichkeit. Die 45-jährige Beobachterin informierte die Polizei. Sie traf jedoch den Fahrzeugführer bereits in unmittelbarer Nähe des Unfallortes an, sodass die Polizeibeamten die weiteren Maßnahmen einleiten konnten. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im vierstelligen, an dem Verkehrszeichen im dreistelligen Eurobereich. Die Polizeibeamten fertigten eine entsprechende Anzeige.

