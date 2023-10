POL-FR: Lottstetten: Fahrzeug bei der Gewerbeschau beschädigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter nutzte am Montag, 09.10.2023 in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr die Abwesenheit von Bewohnern in der Hauptstraße in Lottstetten aus und drang in ein unverschlossenes Einfamilienhaus ein. Dort wurde eine noch unbestimmte Menge Bargeld entwendet. Der Polizeiposten Jestetten (07745 7234) hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Außerhalb der ...

mehr