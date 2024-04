POL-OE: Zeugin verhindert Diebstahl

Lennestadt (ots) - Ein Alleinunfall einer 65-jährigen Fahrradfahrerin hat sich am Samstag (27. April) gegen 14:50 Uhr auf der Straße "Am Strumberg" in Meggen ereignet. Dabei befuhr die Fahrradfahrerin die Straße in aufsteigender Richtung. Sie verlor die Kontrolle über das E-Bike und stürzte. Ein Rettungswagen brachte die schwerverletzte Frau in ein Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe ...

