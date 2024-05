POL-OE: Verdacht: 46-Jähriger unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer

Attendorn (ots) - Am Montag (29. April) hat sich gegen 07:20 Uhr an der Kreuzung "Hansastraße / Kampstraße" ein Auffahrunfall ereignet. Dabei befuhr eine 57-jährige Autofahrerin die Windhauser Straße in Richtung Krankenhaus. Ihr folgte ein 30-jähriger Pkw-Fahrer. In Höhe der Kreuzung musste die Fahrzeugführerin verkehrsbedingt ihren Pkw abbremsen. Dies realisierte der folgende Autofahrer zu spät und fuhr mit ...

mehr