Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw

Kirchhundem (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten hat sich am Dienstag (30. April) gegen 14 Uhr auf der K 27 ereignet. Zunächst befuhr ein 28-jähriger Autofahrer die Kreisstraße von Saalhausen in Fahrtrichtung Würdinghausen. Ihm entgegen kam ein 26-jähriger Fahrzeugführer mit einer Sattelzugmaschine. In einer Rechtskurve kollidierten die Fahrzeuge frontal, wodurch der Pkw-Fahrer und seine 25-jährige Beifahrerin verletzt wurden. Sie kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Totalschaden an dem Pkw sowie ein Sachschaden an dem Lkw, der im fünfstelliger Eurobereich liegt. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Die Feuerwehr war zur Beseitigung von auslaufenden Betriebsstoffen ebenfalls im Einsatz.

