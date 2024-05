Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorrollerdiebstähle in Olpe

Olpe (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch (1. Mai) auf Donnerstag (2. Mai) in Olpe mehrere Motorroller entwendet. Zum einen wurde ein Motorroller, der auf einem Grundstück in der Straße "Zum Lindenborn" geparkt war, zwischen 20:30 Uhr und 9 Uhr gestohlen. Zeugen konnten diesen jedoch am Vormittag in der Nähe eines Feldwegs auffinden. Der Motorroller war allerdings beschädigt. Der Sachschaden lag im dreistelligen Eurobereich.

Zudem meldete ein 15-Jähriger den Diebstahl seines Motorrollers, der im Pfarrer-Ermert-Weg geparkt war. Dieser wurde zwischen 20 Uhr und 07:20 Uhr entwendet. Bei dem Motorroller handelte es sich um einen schwarzen Motorroller der Marke Kreidler mit Versicherungskennzeichen.

Daneben zeigte ein ebenfalls 15-Jähriger einen Diebstahl in der Kolpingstraße an: Zwischen 13 Uhr am 1. Mai und 17:30 Uhr am 2. Mai haben Unbekannte aus der Grundstückseinfahrt einen Motorroller der Marke Zhejiang QianJia in der Farbe Schwarz-grau entwendet.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell