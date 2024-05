LPI-EF: Unfall mit Reh

Erfurt (ots) - Die Polizei stoppte am Donnerstag drei berauschte Verkehrsteilnehmer. Den Anfang machte ein 63-Jähriger BMW-Fahrer. Dieser war in der Bischlebener Straße in Erfurt unterwegs gewesen, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Ein anschließender Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von über zwei Promille an. In der Nacht folgten zwei 23-jährige E-Scooter-Fahrer. Einer von ihnen war am Juri-Gagarin-Ring ...

